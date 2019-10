Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Elkenroth - Auffinden eines Schlüsselbundes

Elkenroth (ots)

Am 21.09.2019 wurde in der Ortslage Elkenroth ein Schlüsselbund in einem schwarzen Ledermäppchen gefunden und der Polizei übergeben. Bis jetzt konnte der Besitzer noch nicht ermittelt werden. Der Besitzer oder Personen die Angaben zur Herkunft Des Schlüsselbundes machen können werden gebeten, sich an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

