Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Glandorf - Unbekannte stehlen Stühle

Glandorf (ots)

Von dem Außenbereich einer Bäckerei an der Füchtorfer Straße entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag mehrere Stühle. Der oder die Täter machten sich zwischen 21 Uhr (Samstag) und 08 Uhr (Sonntag) an dem Schloss eines Drahtseils zu schaffen, mit dem die dunklen Rattan-Stühle gesichert waren, und nahmen die Sitzmöbel mit. Das Diebesgut dürften die Täter mit einem Fahrzeug abtransportiert haben. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte, Telefon 05401/879500.

