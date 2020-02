Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - versuchter Enkeltrick

Germersheim (ots)

Am Donnerstag gegen 15.30h versuchte sich ein Unbekannter am Telefon als Enkel einer 89-jährigen Frau aus Germersheim auzugeben. Er fragte nach Geld. Doch als die Frau angab, sie habe keines, legte der Mann auf. Die Polizei warnt eindringlich davor, Auskünfte über Bargeld und Wertgegenständen am Telefon herauszugeben! Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen! Geben Sie den Betrügern keine Chance und legen Sie einfach den Hörer auf! Nur so werden Sie Betrüger los. Und wenn Sie einen solchen Anruf erhalten haben, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige.

