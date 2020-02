Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Drogen im Straßenverkehr

Germersheim (ots)

Weil er nicht angegurtet war und deshalb bei Erkennen einer Polizeikontrolle nach rechts auf den Radweg schlitterte, wurde ein 42-jähriger PKW Fahrer am Donnerstag morgen in Germersheim in der Rheinbrückenstraße einer Kontrolle unterzogen. Doch dies schien nicht der einzige Grund zu sein. Denn es konnten drogentypische Auffälligkeiten bei dem Fahrer festgestellt werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Ein Schaden entstand durch das Fahrmanöver zuvor nicht. Insgesamt ergaben sich bei der Polizeikontrolle noch weitere Verstöße. Ein PKW Fahrer war ohne Fahrerlaubnis unterwegs, vier Personen waren nicht angegurtet, ein Fahrradfahrer telefonierte mit seinem Handy und 24 Mal wurden Mängel an Fahrzeugen festgestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Germersheim

Herder, PHK

Telefon 07274 958-0

pigermersheim.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell