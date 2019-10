Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 02.10.2019. Einladung von Pressevertretern.

Salzgitter (ots)

Am 17. Oktober 2019, ab 14:00 Uhr, möchte ich interessierte Medienvertreter in das Dienstgebäude in Salzgitter-Bad, Am Pfingstanger 2, 38259 Salzgitter, herzlich einladen.

An dem Tag wird der amtierende Leiter des Polizeikommissariates in Salzgitter-Bad, Herr EPHK Klaus Jekel, offiziell durch den Polizeipräsidenten der Polizeidirektion Braunschweig, Herrn Michael Pientka, in den Ruhestand verabschiedet. Gleichzeitig ist geplant, dass es zur Amtseinführung seines Nachfolgers, Herrn KHK Michael Organiszak, kommt. Ich möchten Sie herzlich bei uns begrüßen und bitten um eine kurze Rückantwort an die Mailadresse pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de.

Rückfragen bitte an:

Matthias Pintak

Polizei Salzgitter

Pressestelle



Telefon: 05341/1897104

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell