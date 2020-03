Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Radfahrer bei Unfall schwer verletzt - Verursacher flüchtet

Georgsmarienhütte (ots)

Bei einer Unfallflucht an der Einmündung Dahlienweg/Königs Esch wurde am Sonntagabend ein 20-jähriger Radfahrer schwer verletzt. Der junge Mann befuhr gegen 21.12 Uhr den Dahlienweg in Richtung Holzhausen und wollte nach rechts in die Straße Königs Esch abbiegen. Im Kurvenbereich kam ihm auf seiner Fahrbahn ein roter VW Golf entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Radfahrer aus und verlor dabei das Gleichgewicht. Er stürzte in einen Graben und zog sich schwere Verletzungen zu. Der ca. 30 Jahre alte Fahrer des älteren VW setzte seine Fahrt fort, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Der Flüchtige hatte braune Haare und trug eine Brille. Die Polizei in Georgsmarienhütte bittet Zeugen, aber auch den Unfallverursacher, sich unter der Rufnummer 05401/879500 zu melden.

