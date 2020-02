Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Polizeieinsatz wegen Randalierer in Hotel - Verdächtiger durch Spezialkräfte festgenommen

Düsseldorf (ots)

Stadtmitte - Polizeieinsatz wegen Randalierer in Hotel - Verdächtiger durch Spezialkräfte festgenommen

Montag, 10. Februar 2020, 14.22 Uhr

Ein 29 Jahre alter Mann sorgte heute Nachmittag für einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr in einem Hotel in Stadtmitte. Beamte der Inspektion Mitte wurden um 14.22 Uhr wegen eines Randalierers zum Hotel an der Bismarckstraße gerufen. Die Polizisten trafen dort auf den mit Messern bewaffneten, aggressiven Gast und machten daraufhin Gebrauch von der Dienstwaffe. Verletzt wurde dabei niemand. Der Mann zog sich dann in ein Zimmer im zweiten Obergeschoss des Hotels zurück, demolierte die Einrichtung und stellte sich immer wieder an das geöffnete Fenster und drohte, in die Tiefe zu springen. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt, wodurch es zeitweilig zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam. Gegen 16 Uhr wurde der Georgier durch Beamte einer Spezialeinheit in dem Hotelzimmer festgenommen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell