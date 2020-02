Polizei Düsseldorf

POL-D: Grafenberg - Streit bezüglich Verkehrsregelung - Disput mündete in Schlägerei - Strafanzeige

Düsseldorf (ots)

In einer wüsten Schlägerei mündete gestern Nachmittag, 6. Feb-ruar 2020, 15.42 Uhr, in Grafenberg auf der Geibelstraße ein Streitgespräch über die dortige Verkehrsregelung.

Ein 28-jähriger Deutscher aus Düsseldorf fuhr mit seinem Fahr-rad auf der Geibelstraße in Richtung Graf-Recke-Straße, (be-rechtigterweise) entgegengesetzt der Einbahnstraße. Dort kam ihm ein Lkw entgegen, der mit zwei Männern besetzt war.

Als der Lkw den 28-Jährigen passierte, wurde er vom Fahrer durch das Seitenfenster angebrüllt, dass er entgegen der Fahrt-richtung fahre und den Bürgersteig zu nutzen habe. Der 28-Jährige gab zurück, dass er sehr wohl entgegengesetzt fahren dürfe. Dabei hatte er sein Fahrrad angehalten. Der Fahrer des Lastwagens hielt ebenfalls an und es entwickelte sich ein Streit-gespräch über die vorherrschende Regelung. Plötzlich stieg der Fahrer, ein 49-Jähriger Grieche aus Düsseldorf, aus dem Lkw und dem 28-Jährigen mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Der Radfahrer stürzte daraufhin vom Fahrrad und auf die Motor-haube eines geparkten BMW. Er rutschte dann von der Haube und fiel auf den Asphalt. Das Auto wurde dabei leicht beschä-digt. Von hier aus, versuchte er sein Fahrrad zu greifen und zu flüchten. Der 49-Jährige, so erste Zeugenaussagen, soll jedoch nachgesetzt haben und es kam zu einer erneuten Rangelei. Dann, so der Zeuge, kam der Beifahrer hinzu, ein 33-jähriger Grieche aus Düsseldorf, lief auf den 28-Jährigen zu und ver-suchte ihn zu treten.

Als eine weitere Zeugin auf den Vorfall aufmerksam wurde, lie-ßen die beiden von dem Radfahrer ab, stiegen in ihren Laster und fuhren in Richtung Vautierstraße. Fahrer und Beifahrer des Lkw erstatteten ihrerseits ebenfalls Anzeige wegen Körperverlet-zung.

Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.

