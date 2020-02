Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei: Zusammenprall auf der A 59 - Drei beteiligte Fahrzeuge - Drei Verletzte

Freitag, 7. Februar 2020, 1.20 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen heute Morgen auf der A 59 Richtung Dinslaken wurden drei Personen verletzt.

Ein 30-jähriger Monheimer fuhr gegen 1.20 Uhr an der Anschlussstelle Monheim mit seinem Ford auf dem Beschleunigungsstreifen auf der A 59 in Richtung Dinslaken. Als er zum Überholen über den rechten Fahrstreifen ansetzen wollte, übersah er - laut eigenen Angaben - den herannahenden BMW eines 31-Jährigen aus Langenfeld. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und wich auf die Beschleunigungsspur aus. Dadurch kollidierte er mit dem Daimler eines 76-Jährigen, der ebenfalls gerade auf die Autobahn auffahren wollte. Der Daimler des 76-Jährigen schleuderte über die rechte Schutzplanke in den Abhang und blieb 15 Meter von der Fahrbahn entfernt liegen. Der Fahrer verletzte sich schwer. Der Fahrer sowie der Beifahrer des BMW verletzten sich leicht. Der 30-Jährige blieb unverletzt. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Dinslaken bis 4 Uhr gesperrt bleiben.

