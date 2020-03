Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte - Zeugen nach Einbruch gesucht

Bohmte (ots)

Unbekannte begaben sich zwischen Sonntagmorgen (11.30 Uhr) und Montagmorgen (11.50 Uhr) auf ein Anwesen am Hauweg, brachen die Haustür auf und verschafften sich dadurch Zutritt zu den Räumlichkeiten. Sie durchsuchten das Mobiliar nach Wertgegenständen, nahmen einen Schlüssel mit und flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise zu dem Einbruch erbittet die Polizei in Bohmte, Telefon 05471/9710.

