Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher nehmen Werkzeuge mit

Kierspe (ots)

In der Nacht vom Montag zum Dienstag brachen unbekannte Diebe über ein Dach in eine Lagerhalle an der Volmestraße ein. Sie stahlen u.a. ein elektrisches Schweißgerät, einen Winkelschleifer, eine Werkzeugkiste und weitere Werkzeuge. Es entstand Sachschaden. Die Polizei in Meinerzhagen bittet um Hinweise unter Telefon 02354/9199-0.

