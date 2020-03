Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst/ Osnabrück - 90 Tagessätze für Ladendiebstahl mit Waffen

Wallenhorst/ Osnabrück (ots)

Am Montagmittag (13.45 Uhr) wurde der Wallenhorster Polizei ein flüchtiger Ladendieb gemeldet. Der unbekannte Mann habe sich in einer Drogerie den Rucksack mit Artikeln vollgepackt und sei dann- ohne zu bezahlen - in Richtung Friedhof weggelaufen. Ein zufällig anwesender Lieferant habe zu Fuß die Verfolgung des Flüchtigen aufgenommen. In der nahen Fußgängerzone konnte der Dieb von dem Verfolger gestellt werden. Beide waren sichtlich erschöpft. Der 43-jährige Ladendieb hatte Kosmetikartikel und Batterien im Wert von 140 Euro in seinem Rucksack. Außerdem trug er ein Messer bei sich, so dass die begangene Straftat von den eingesetzten Beamten als ein Diebstahl mit Waffen deklariert wurde. Der 43-Jährige wurde festgenommen und am Dienstvormittag im beschleunigten Verfahren zur Hauptverhandlungshaft dem Amtsgericht vorgeführt. Hier wurde er zu 90 Tagessätzen `a 10 Euro verurteilt.

