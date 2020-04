Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Blumengeschäft von Einbrechern heimgesucht - Täter flüchten

Melle (ots)

Auf dem Gelände eines Blumengeschäftes an der Neuenkirchener Straße trieben am Mittwochnachmittag Einbrecher ihr Unwesen. Der Eigentümer des Ladens überraschte gegen 17.30 Uhr zwei männliche Personen, die das Gewächshaus aufgebrochen hatten. Er sprach die beiden Täter an, die daraufhin flüchteten. Sie entfernten sich über eine Wiese in Richtung des Friedhofes und von dort weiter in Richtung Johann-Sebastian-Bach-Straße. Der Inhaber des Geschäftes verfolgte die jungen Männer, verlor sie jedoch im Bereich der Straße Engelgarten aus den Augen. Die Unbekannten wurden als ca. 16 Jahre alt beschrieben und hatten ein südländisches Erscheinungsbild. Einer der Täter war etwa 1,60 bis 1,70m groß, dick und trug dunkle Oberbekleidung und eine graue Kopfbedeckung. Der zweite Täter wurde als schlank beschrieben, war ca. 1,70 bis 1,80m groß und mit einem dunklen Kapuzenpullover bekleidet, wobei er die Kapuze über den Kopf gezogen hatte. Die Ermittler der Polizei in Melle bitten Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 05422/920600 zu melden.

