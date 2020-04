Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen - Oberschule von Einbrechern heimgesucht

Bad Essen (ots)

Unbekannte verschafften sich zwischen Mittwochnachmittag (16 Uhr) und Donnerstagmorgen (07.45 Uhr) Zutritt zur Oberschule in der Platanenallee. Im Werkraum brachen der oder die Täter ein Aufbewahrungsbehältnis auf und versuchten vergeblich in den angrenzenden Metallraum zu gelangen. Unklar ist bislang, ob die Einbrecher etwas erbeuteten. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte unter der Rufnummer 05471/9710 bei der Polizei in Bohmte.

