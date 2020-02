Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal -Diebstahl in Wertstoffhof

Karlsruhe (ots)

In der Zeit zwischen Dienstagvormittag, 10.30 Uhr, und Samstagvormittag, 10.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter auf das Gelände des Wertstoffhofs in Bruchsal und entwendeten einen Werkzeugkasten.

Die Eindringlinge stiegen zunächst über den Zaun des Wertstofhofs im Rötzenweg in Untergrombach. Anschließend bogen sie den unteren Bereich der Zugangstür eines Containers auf und verschafften sich so Zutritt in den Innenraum. Dort durchwühlten sie mehrere Spinde und entwendeten einen Werkzeugkasten. Anschließend brachen sie noch einen Container für Elektroschrott auf, welcher aber Tage zuvor entleert wurde. Wie hoch der Diebstahlschaden genau ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

