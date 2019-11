Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Altglascontainer gesprengt

Bild-Infos

Download

Meppen (ots)

In der Nacht zu Freitag ist es an der Fillastraße zu einer heftigen Detonation gekommen. Bislang unbekannte Täter haben dort gegen 3 Uhr einen Altglascontainer gesprengt. Unklar ist aktuell noch, welches Sprengmittel bei der Tat zum Einsatz kam. Die Zerstörungen am Container zeigen deutlich, wie gefährlich die Explosion für zufällig vorbeikommende Passanten hätte werden können. Hinweise zu der Tat werden unter der Rufnummer (05931)9490 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell