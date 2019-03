Polizei Bielefeld

POL-BI: Stürmischer Rosenmontag sorgt auch in Bielefeld für zahlreiche Einsätze

Bielefeld (ots)

CB / Bielefeld / Stadtgebiet - Tief "Bennet" hinterlässt am Montagvormittag, den 04.03.2019, in Bielefeld erste Spuren. Einzelne Böen sorgten für zahlreiche Gefahrenstellen im Stadtgebiet und auf den Autobahnen. Die Polizei Bielefeld war bisher in 39 Einsätzen unterwegs.

Bislang mussten Polizeibeamte in Bielefeld in zahlreichen Einsätzen verschiedenste Gefahrenstellen sichern. Durch starke Windböen fielen Verkehrsschilder und Äste auf Fahrbahnen, die geräumt werden mussten. An der Herforder Straße im Kreuzungsbereich der Beckhausstraße wehte ein Zelt in Form eines Pavillons auf die Straße. Auf der Schröttinghauser Straße schob der Wind ein Dixi Klo auf die Fahrbahn, welches Polizeibeamte sichern mussten. Auch ein Wohnwagen auf der Heeper Straße hatte sich durch eine Böe selbstständig gemacht und musste wieder an seinen Stellplatz gezogen werden. An der Lerchenstraße lösten sich einzelne Dachziegel und fielen auf den Gehweg. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde keine Person verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Pressestelle

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld





Achim Ridder (AR), Tel. 0521/545-3020

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023



https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell