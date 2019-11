Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: SÖGEL - Polizei führt Verkehrskontrollen durch

Sögel (ots)

In der vergangenen Woche wurden auf dem Hümmling verstärkte Verkehrskontrollen durch die Polizeistationen Sögel und Werlte durchgeführt. Der Schwerpunkt der Kontrollen lag auf der Überwachung des Verbotes der Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt. Neben verschiedenen anderen Ordnungswidrigkeiten wurden insgesamt 12 Verkehrsteilnehmer bei der Nutzung ihres Handys erwischt. Darunter befanden sich auch Wiederholungstäter, die bereits in der Vergangenheit aufgefallen waren. Die Polizei kündigt weitere Verkehrskontrollen für die nächsten Wochen an, da die Nutzung mobiler Endgeräte eine Hauptunfallursache darstellt./bh

