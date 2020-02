Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Nach Unfallflucht Widerstand geleitet

Karlsruhe (ots)

Nachdem ein 52-Jähriger am Sonntagabend in der Gritznerstraße einen Verkehrsunfall verursacht hatte und davongefahren war, leistete er bei seiner Festnahme Widerstand. Der Mann war beobachtet worden, wie er gegen 21.40 Uhr mit seinem Klein-Lkw beim Ausparken gegen einen Abperrpfosten gestoßen war. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern fuhr er davon. Er konnte kurz darauf an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Da der Verdacht der alkoholischen Beeinflussung bestand sollte er zur Wache gebracht werden. Hierbei leistete er Widerstand. Ihm mussten Handschließen angelegt werden. Nach einer Blutentnahme wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

Dieter Werner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell