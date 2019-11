Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Motorroller und Fahrrad kollidieren

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin am Dienstag in Ahaus bei einem Unfall erlitten. Die Elfjährige hatte gegen 07.35 Uhr einen Radweg befahren, der durch ein Waldstück führt und den Langen Kamp mit dem Vredener Dyk miteinander verbindet. Dort stieß sie mit einem entgegenkommenden Motorroller eines 47-jährigen Heekers zusammen. Ein Rettungswagen brachte die leichtverletzte Ahauserin in ein Krankenhaus, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell