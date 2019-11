Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Radcomputer abgerissen

Gescher (ots)

Auf einen Fahrradcomputer hatte es ein Unbekannter am Montag in Gescher abgesehen. Um an seine Beute zu gelangen, riss der Täter das angeschraubte Gerät mutwillig von dem E-Bike ab, an dem es angeschraubt war. Das Zweirad hatte vor einem Geschäft an der Hofstraße gestanden - dort muss es zwischen 16.00 Uhr und 16.15 Uhr zu dem Diebstahl gekommen sein. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

