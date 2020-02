Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Dieb entwendet aus Gaststättentresor Bargeld in bislang unbekannter Höhe

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Täter ist in der Nacht zum Montag in eine Gaststätte in der Bruchsaler Kaiserstraße eingedrungen. Im Inneren ging der Eindringling zielstrebig in den Büroraum und öffnet dort auf bislang unbekannte Art und Weise den Tresor. Mit seiner Beute verschwand der Dieb bislang unerkannt.

Das Polizeirevier Bruchsal ist nun auf der Suche nach Zeugen, die in der Nacht zum Montag im Bereich der Bruchsaler Kaiserstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten sich beim Polizeirevier unter 07251-7260 zu melden.

