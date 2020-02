Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten - Einbruch in ein Einfamilienhaus

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Täter drang im Zeitraum zwischen Freitag, 12:00 und 20:30 Uhr, in ein Wohnhaus in der Rastatter Straße in Rheinstetten ein. Durch Aufhebeln der Terrassentüre gelang ihm der Einstieg in das Gebäude. Nachdem der Eindringling mehrere Räume durchsucht hatte, ergriff er die Flucht. Nach ersten Erkenntnissen wurden unter anderem Schmuck und Uhren entwendet.

Zeugen werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 07243/32000, mit dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.

