Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Pkw kommt von Fahrbahn ab

Karlsruhe (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montagmorgen, auf der Kreisstraße 3546 zwischen Ettlingenweier und Schluttenbach. Dabei wurde der 28-jährige Unfallverursacher verletzt und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Audi-Fahrer, gegen 07:00 Uhr, auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge kam er von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Durch den Unfall entstand am Pkw Totalschaden in Höhe von 6.000 Euro und musste abgeschleppt werden.

