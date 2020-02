Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Heckscheibe beschädigt

Hohenöllen (ots)

Bereits am Dienstagabend ist in Hohenöllen die Heckscheibe eines Pkw beschädigt worden. Der Schaden wurde am Mittwochmorgen von der Fahrzeughalterin des Am Heidchen geparkten Pkw festgestellt. Ein Anwohner hatte am Vorabend gegen 21:00 Uhr einen lauten Knall gehört, konnte das Geräusch aber nicht zuordnen. Zeugen die Hinweise geben können melden sich bitte unter der 06382-9110 bei der Polizei in Lauterecken. |pilek

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell