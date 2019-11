Polizei Coesfeld

POL-COE: Brand im Kaufland an der Hansestr. in Coesfeld

Coesfeld (ots)

Am Do., 31.10.19, 18.45 h, löste der Brandmeldealarm des Supermarktes Kaufland in Coesfeld aus. Zuvor waren zwei Jugendliche beobachtet worden, wie sie sich in verdächtiger Weise im Bereich ausgelegter Ware (Küchenrollen) aufhielten. Kurz nachdem die beiden Jugendlichen sich entfernt hatten, fingen die Küchenrollen Feuer und lösten den Brandmeldealarm aus. Zahlreiche Artikel des Supermarktes und der ebenfalls im Gebäude angesiedelten Geschäfte wurden entweder direkt durch das Feuer oder die Rauchentwicklung beschädigt. Personenschaden entstand nicht, die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

