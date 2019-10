Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Lette, Industriestraße/ Kupferdiebstahl im Gewerbegebiet

Coesfeld (ots)

Ein rund 120 Meter langes Starkstrom-Kupferkabel ist vermutlich in der Nacht zum Mittwoch (30. Oktober) im Industriegebiet an der Industriestraße in Coesfeld-Lette gestohlen worden. Das Strom führende Kabel war von einer Trafostation über ein Gebäudedach in ein weiteres Gebäude gelegt. Der Wert des Kupfers wird mit einer höheren vierstelligen Summe beziffert. Die Täter trennten das Kabel professionell ab und müssen für den Abtransport ein größeres Fahrzeug genutzt haben. Wer etwas beobachtet hat wird gebeten, sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden: 02541/140

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell