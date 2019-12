Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Autoknacker demoliert Pkw/Wohnungseinbruch/Sachbeschädigung

Letmathe (ots)

Ein Autoknacker hat die Bremse eines geöffneten Wagens gelöst und ihn in eine gegenüberliegende Parkboxenreihe rollen lassen. Die Tat muss zwischen dem 15. Oktober und dem vergangenen Freitag passiert sein. Der grüne Opel Omega hatte auf dem Friedhofs-Parkplatz Dümelacker, an der Straße Steltenberg, gestanden. Als der Inhaber zu seinem Auto kam, waren die Seitenscheibe der Fahrertür eingeschlagen, das Innere durchwühlt, die Wischer an der Frontscheibe abgebrochen und die Außenspiegel abgetreten. Außerdem stand der Omega nicht mehr an seinem ursprünglichen Platz, sondern mit gelöster Handbremse zehn Meter entfernt in der gegenüberliegenden Parkboxenreihe.

In der Nacht zum Samstag sind Unbekannte in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Schwerter Straße eingebrochen. Sie schlugen eine Terrassentür ein und durchwühlten die Wohnung. Zu der möglichen Beute können noch keine Angaben gemacht werden. An einem silbernen Corsa, der zwischen Heiligabend und Samstag an der Friedensstraße parkte, wurde der Heckscheibenwischer abgebrochen. Hinweise bitte unter Tel. 50290 an die Polizei in Letmathe.

