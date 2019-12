Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Hotel, Wohnhaus und Post-Agentur/Beleidigung +BTM-Verstoß

Meinerzhagen (ots)

Ein Hotel Zum Koppenkopf hatte zwischen Freitag- und Samstagmorgen ungebetene Gäste: Sie hebelten ein Fenster auf und entwendeten aus verschiedenen Zimmern diverse Gegenstände, darunter Fernsehgerät, Lampen und Kissen.

Erhebliche Mühe machte sich ein Einbrecher am Sonntag gegen 18.30 Uhr am Rosenweg. Er holte eine Leiter aus einem Gartenschuppen, demontierte mit deren Hilfe mehrere Außenlampen an einem Einfamilienhaus, zerstörte eine Fensterscheibe und versuchte dann, das Fenster aufzuhebeln. Das misslang. Er flüchtete ohne Beute. Ein Nachbar hörte Lärm an dem Gebäude und sah eine 1,80 bis 1,90 Meter große Gestalt in dunkler Kleidung und Kapuze über dem Kopf wegrennen.

Auch in die Poststelle an der Ihnestraße in Meinerzhagen-Valbert wurde am Wochenende eingebrochen. Auch dort lagen Bargeld, Brief- und Paketmarken im Panzerschrank, den die Einbrecher komplett abtransportierten. Der Geldschrank wurde heute (Montag-) Morgen am an einem Waldweg an der L 707 gefunden.

Seine Beleidigung hätte sich ein 16-Jähriger am Montagmorgen besser verkniffen: Gegen 3.15 Uhr stand eine vierköpfige Personengruppe auf der Fahrbahn der Bergstraße. Eine vorbeikommende Polizeistreife bat die Jugendlichen, die Straße zu verlassen. Dem kamen sie nach. Einer der Jugendlichen rief den wegfahrenden Beamten jedoch eine Beleidigung hinterher. Die stoppten deshalb. Bei Durchsuchung des Rufers kamen diverse Zubehörteile zum Vorschein, wie sie zum Konsum illegaler Drogen genutzt werden. Die Polizei lieferte ihn zu Haus ab und schrieb Anzeigen wegen Beleidigung und Verstoßes gegen das Rauschgiftgesetz. Die Polizeibeamten informierten außerdem das Jugendamt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell