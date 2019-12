Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tresore im Wald/Einbruch in Wohnhaus

Bild-Infos

Download

Balve (ots)

Eine Reiterin entdeckte am Samstagmittag zwei Panzerschränke an einem Waldweg oberhalb der Straße Zum Blechen in Balve-Eisborn. Drumerhum lagen diverse Kugelschreiber, Taschenlampen, unbenutzte Portemonnaies. Auffällig war ein silbernes Armkettchen mit einer Namensgravur. Die Polizei stellte die aufgebrochenen Tresore (Foto) sicher.

Zwischen Heiligabend und Freitagmittag sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus Zum Blechen eingebrochen. Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf und durchwühlten einen Raum. Zur Beute können noch keine Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell