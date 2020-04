Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Merzen - Zwei Verletzte nach Unfall auf B 218

Merzen (ots)

Bei einem Unfall auf der Hauptstraße (B 218) wurde am Donnerstagabend eine Person schwer, und eine weitere leicht verletzt. Ein 27 Jahre alter Volvo-Fahrer war gegen 20.30 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Merzen unterwegs. Dabei geriet er in den Gegenverkehr und stieß mit dem Lkw eines 36-jährigen Mannes zusammen. Durch den Zusammenstoß geriet das Auto von der Fahrbahn ab und kam in einem Graben zum Stillstand. Der Lkw stürzte auf die rechte Seite und verlor einen Großteil des geladenen Schotters. Der 27-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Da der Verdacht bestand, dass der Autofahrer unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher.

