Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Hasen erfasst und von Fahrbahn abgekommen

Heek (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden in Höhe von circa 5.500 Euro stellen die Bilanz eines Unfalls dar, der sich in der Nacht zum Dienstag in Heek ereignet hat. Ein 53-Jähriger befuhr mit seinem Wagen gegen 02.55 Uhr die K45 in Richtung Ahaus. In Ahle erfasste er einen Hasen, der über die Fahrbahn lief. Der Heeker kam mit seinem Wagen daraufhin nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Böschung und schleuderte zurück auf die Fahrbahn. Ein Rettungswagen brachte den Fahrer in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell