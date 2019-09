Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Reptilienfachmann der Feuerwehr Düsseldorf fängt Königspython ein - Artgeschütztes Reptil an einen Tierpark übergeben

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 15. September 2019, 17.40 Uhr, Simrockstraße, Düsseltal

Anwohner einer eines Mehrfamilienhauses in Düsseltal entdecken am Sonntagabend eine Schlange im Bereich eines Garagenhofes. Ein Reptilienfachmann der Feuerwehr Düsseldorf konnte eine rund ein Meter lange, artgeschützte Königspython einfangen und das gut genährte Tier dem Natur- und Tierpark Brüggen zur weiteren Versorgung übergeben.

Da staunten die Bewohner am Sonntagabend nicht schlecht, als ihnen eine ein Meter lange Schlange im Garagenhof ihres Hauses auffiel. Sofort informierten sie über die Notrufnummer 112 die Feuerwehr Düsseldorf und sicherten das Tier durch vorsichtiges Überstülpen eines Eimers im Hof. Der kurze Zeit später eingetroffenen Reptilienfachmann der Feuerwehr identifizierte die Schlange - es handelte sich dabei um eine artgeschützte Königspython.

Die Würgeschlange wurde behutsam in eine Reptilienbox gelegt. Nach einer ersten Einschätzung des Fachmanns hat das Tier ein paar äußerliche Verletzungen, ist aber wohl genährt und gesund. Danach erfolgte der Transport in den Natur- und Tierpark nach Brüggen im Kreis Viersen. Dort wird das Tier bis auf Weiteres artgerecht versorgt und gepflegt. Woher die rund ein Meter lange Schlange stammt, ist bislang unbekannt. Aufgrund der Artenschutzbestimmungen wird die in Düsseldorf zuständige untere Naturschutzbehörde des Garten- und Friedhofsamtes durch den Reptilienfachmann informiert. Nach zwei Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr Düsseldorf beendet.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Düsseldorf

Pressesprecher

Christopher Schuster

Telefon: 0211.8920180

E-Mail: christopher.schuster@duesseldorf.de

http://www.feuerwehr-duesseldorf.de

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell