Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bippen - Frau durch Überschlag mit Pkw leicht verletzt

Bippen (ots)

Gegen 07:30 Uhr befuhr eine 34-jährige Bippenerin am Freitagmorgen die Straße Restrup in Richtung ortsauswärts. In einer scharfen Linkskurve kam die Frau mit ihrem Hyundai Tucson nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Anschließend überschlug sich der Pkw und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden.

