Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200320-1: Ladendieb leistete Widerstand - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Nach einem Ladendiebstahl am Donnerstag (19. März) in einem Supermarkt an der Uhlstraße hat die Polizei einen 25-jährigen Mann vorläufig festgenommen.

Ein Zeuge (46) beobachtete gegen 21:00 Uhr, wie sich ein Mann Lebensmittel einsteckte und an der Kasse nur einen Bruchteil davon auch bezahlte. Als er den Dieb darauf ansprach, reagierte dieser sehr aggressiv und versuchte zu flüchten. Der 46-Jährige verständigte die Polizei und hielt den Mann bis zum Eintreffen der Beamten fest. Auch gegenüber den Polizisten war der alkoholisierte (1,32 Promille) 25-Jährige nicht kooperativ und leistete starken Widerstand. Die Ordnungshüter nahmen ihn vorläufig fest, da der Tatverdächtige ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist. Die 35-jährige Freundin des Ladendiebs, die am Tatort erschien, behinderte die Beamten bei der Festnahme des 25-Jährigen und muss sich nun in einem eigenen Strafverfahren verantworten. (nh)

