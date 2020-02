Polizei Dortmund

POL-DO: PKW-Aufbrecher auf frischer Tat in Hörde festgenommen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0137

Am späten Montagabend (3. Februar) hat ein 27-jähriger Polizeibeamter in seiner Freizeit einen mutmaßlichen Autoaufbrecher in Dortmund-Hörde auf frischer Tat ertappt. Nach kurzer Flucht konnte der Mann festgenommen werden.

Demnach war der 27-Jährige gegen 22.30 Uhr auf dem Weg nach Hause, als er einen soeben stattfindenden Aufbruch eines Pkw in der Weingartenstraße bemerkte. Er gab sich sofort als Polizist zu erkennen und sprach den im Auto sitzenden Tatverdächtigen an. Dieser stieg aus und flüchtete zu Fuß. Das bereitgestellte hochwertige Werkzeug ließ er dabei am Auto zurück.

Der 27-Jährige reagierte schnell und eilte hinterher. Zudem wählte er zeitgleich den Polizeinotruf 110. Weil er den Standort des Flüchtigen über sein Handy weitergeben konnte, folgte die Festnahme im Bereich der Emscherwiesen. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen bereits polizeibekannten 27-jährigen Deutschen aus Dortmund. Dieser ist bereits einem Haftrichter vorgeführt worden und befindet sich aktuell in Untersuchungshaft.

