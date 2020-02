Polizei Dortmund

POL-DO: Pkw überquert Straßenbahngleise - vier Fahrgäste bei Zusammenstoß verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0134

Beim Abbiegen von der Hamburger Straße in die Lippestraße in Dortmund stießen am Dienstag (4.2.2020) eine Straßenbahn und ein Pkw zusammen. Vier Fahrgäste der Bahn wurden verletzt, darunter ein dreijähriges Kind.

Um 16 Uhr wollte ein 39-jähriger BMW-Fahrer aus Lünen nach links in die Lippestraße abbiegen. Der 54-jährige Straßenbahnfahrer musste stark abbremsen. Deshalb stürzten mehrere Fahrgäste, die sich dabei verletzten.

Der Rettungsdienst transportierte ein dreijähriges Mädchen sowie drei weitere Insassen der Bahn im Alter von 32, 34 und 45 Jahren in Krankenhäuser. Sie klagten über Schmerzen. Der BMW-Fahrer erlitt keine Verletzungen.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 3.500 Euro.

