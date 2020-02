Polizei Dortmund

POL-DO: Unbekannte werfen an zwei Abenden Steine auf die B 236: Elf Fahrzeuge beschädigt

Dortmund (ots)

Nach Steinwürfen auf die Bundesstraße 236 im Dortmunder Stadtteil Scharnhorst sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise auf vier verdächtige Jugendliche geben können. Bei den Taten am 2. und 3. Februar 2020 beschädigten Unbekannte insgesamt elf Pkw und Lkw.

Sonntag (2.2.) warfen die Täter gegen 19.50 Uhr Steine von der Brücke am Wambeler Holz herab. Sie beschädigten einen Pkw aus Lünen und einen Lkw aus dem Erzgebirgskreis. Beide fuhren auf der B 236 in Richtung Lünen.

Einen Tag später, am Montag (3.2.), beobachtete ein Zeuge um 20.04 Uhr vermutlich vier Jugendliche auf der gleichen Brücke. Sie stehen unter dem Verdacht, erneut Steine auf die Bundesstraße geworfen und dieses mal drei Lkw und sechs Pkw getroffen zu haben. Die Fahrer stammen aus Lünen, Selm, Dortmund, Gladbeck, Recklinghausen, Gelsenkirchen, Krefeld und Neckarsulm.

Zum Glück wurde keiner der Fahrer verletzt - Ausweichmanöver oder Einschläge in die Windschutzscheibe können folgenschwere Unfälle verursachen.

Die Polizei schließt einen Zusammenhang zwischen beiden Taten nicht aus und bittet Zeugen um Hinweise auf verdächtige Personen, die sich an beiden Abenden in der Nähe der Brücke am Wambeler Holz aufgehalten haben, unter Tel. 0231/132 4272.

Wer verdächtige Personen auf der Brücke sieht, sollte sofort den Polizei-Notruf 110 wählen.

