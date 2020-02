Polizei Dortmund

POL-DO: Mehrere Autos in Dorstfeld in Brand gesteckt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0128

Durch einen oder mehrere Täter sind in der Nacht auf Sonntag (2. Februar) auf einem Firmenparkplatz in Dorstfeld mehrere Autos in Brand gesteckt worden. Es entstand ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich. Die Polizei sucht Zeugen.

Ermittlungen zufolge suchte/n der/die Täter gegen Mitternacht das Grundstück in der Straße Iggelhorst auf. Mindestens zwei Autos wurden hier mit Hilfe eines Brandbeschleunigers angezündet. Das Feuer griff über und beschädigte zwei weitere Autos und eine angrenzende Lagerhalle. Der/die Brandstifter flüchtete/n anschließend unerkannt.

Die Polizei sucht dringend Zeugen, die Hinweise zur Tat und/oder verdächtigen Personen geben können. Melden Sie sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter der Rufnummer 0231-132-7441.

