POL-DO: Rollerfahrerin nach Verkehrsunfall in Berghofen schwer verletzt

Am Sonntagmittag (2. Februar) ist eine 49-jährige Rollerfahrerin durch einen Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Die Berghofer Straße war vorübergehend gesperrt.

Zeugenaussagen zufolge fuhr die Frau aus Schwerte gegen 13 Uhr mit ihrem Roller auf der Berghofer Straße in Richtung Norden. Etwa 150 Meter vor der Wittbräucker Straße musste sie verkehrsbedingt anhalten. Zur gleichen Zeit fuhr der 32-jährige Fahrer eines Kleintransporters vom rechten Fahrbahnrand an. Offenbar übersah er dabei die Frau. Der Transporter traf den Roller der 49-Jährigen, so dass diese zu Boden stürzte. Ein Rettungswagen fuhr die schwer verletzte Frau anschließend in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Berghofer Straße in Richtung Norden für etwa eine Stunde voll gesperrt.

