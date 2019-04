Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Sirenenalarm am Montag

Ennepetal (ots)

Die Woche startete für die Feuerwehr Ennepetal am 29.04.2019 um 8:48 Uhr mit einem Sirenenalarm für die hauptamtlichen Kräfte, den Löschzug Milspe-Altenvoerde und der Löschgruppen Voerde und Oberbauer. Grund des Alarms war das aus einer Wohnung in der Deterberger Straße Rauch aus den Fenstern kam und noch Personen in der Wohnung sein sollten. Vor Ort stellte sich schnell heraus das lediglich ein Toast in einem Toaster gebrannt hatte und die Bewohnerin wohlauf war. Die Einsatzkräfte der Hauptwache lüfteten lediglich die Wohnung und verbrachten den Toaster ins Freie. Eine Unterstützung der freiwilligen Einsatzkräfte war nicht mehr nötig. Der Einsatz endete um 9:17 Uhr

