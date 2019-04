Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Brandmeldeanlage

Ennepetal (ots)

Am 29.04.2019 um 01:48 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einer Firma am Dormaplatz alarmiert.

Der Einsatzort wurde bereits vor Eintreffen der ersten Feuerewhrkräfte durch Firmenmitarbeiter kontrolliert und ein Entstehungsbrand gelöscht. Von der Feuerwehr wurde noch eine Brandnachschau durchgeführt. Neben dem Löschzug der Hauptwache war zusätzlich noch ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Löschgruppe Oberbauer vor Ort. Der Einsatz wurde um 02:14h beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell