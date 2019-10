Polizei Aachen

POL-AC: Einsatz zur Bekämpfung der Straßen- und Betäubungsmittelkriminalität

Aachen (ots)

Die Aachener Polizei hat gestern, gemeinsam mit Mitarbeitern des Ordnungsamtes, in der Zeit von 15.00 bis 21.30 Uhr einen Einsatz zur Bekämpfung der Straßen- und Betäubungsmittelkriminalität durchgeführt. Im engeren Fokus der Kontrollen standen drei Lokalitäten: Ein Cafe in der Heinrichsallee und zwei Kioske auf dem Adalbertsteinweg. Aber auch im weiteren Umfeld des Kaiserplatzes wurde kontrolliert. Insgesamt wurden 31 Personen überprüft und sieben Strafverfahren, u.a. wegen Besitz von Betäubungsmitteln und Verstöße gegen das Waffengesetz, eingeleitet.

Gegen einen 50-jährigen Mann mussten gleich zwei Verfahren eingeleitet werden (bereits in den sieben o.g. Anzeigen enthalten). Er hatte sich zunächst ohne Führerschein und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln an das Steuer eines Wagens gesetzt. Im Fahrzeug, sowie auch bei einer später gerichtlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung, fanden die Beamten diverses Diebesgut.

Die sog. "City Konzept" Einsätze sollen das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung stärken. Sie werden auch künftig in regelmäßigen Abständen durchgeführt. (am)

