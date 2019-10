Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl aus PKW

Zweibrücken (ots)

Am 3.10.2019, zwischen 07.30 Uhr und 09.15 Uhr, kam es in der Helmholtzstraße zu einem Diebstahl aus einem unverschlossenen PKW. Dieser war in einer Garage abgestellt, die Zugangstür war aber ebenfalls unverschlossen. Entwendet wurden Zigaretten, eine EC-Karte und ein Garagentoröffner. Gesamtschaden ca. 60 Euro. Im Vorfeld wurde eine verdächtige Person gesehen, die folgendermaßen beschrieben wird: Männlich, ca. 170 cm groß, muskulös, schwarze Nike-Weste, blonde Haare. Zeugenhinweis erbeten.

