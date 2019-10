Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Trickdiebstahl bei älterer Dame

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch, gegen 14:30 Uhr, klingelten 2 unbekannte Frauen bei einer 86jährigen, in der Lemberger Straße wohnenden Dame. Unter dem Vorwand, eine nicht anwesende Nachbarin besuchen zu wollen und dringend auf die Toilette zu müssen, gelangten die beiden Frauen in die Wohnung. Während eine der Frauen das "Geschenk" für die nicht anwesende Nachbarin, einen kleinen Teppich, vorzeigte, durchsuchte die zweite Frau im Obergeschoß mehrere Schränke und öffnete Schubladen. Nach derzeitigem Stand wurde wohl nichts entwendet. Die Täterinnen werden folgendermaßen beschrieben: Beide 30 - 35 Jahre alt und circa 1,70m groß. Eine hatte kurze, blonde Haare, die möglicherweise zusammengebunden waren, hatte eine normale Figur und war gut gekleidet. Die zweite unbekannte Täterin soll etwas kräftiger als die erste gewesen sein und hatte schwarze, kurze Haare. Sie führte eine große Tasche mit sich. Beide sprachen hochdeutsch. Eine durchgeführte Nahbereichsfahndung verlief negativ. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Trickdiebstahl Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell