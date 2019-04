Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Rollerfahrer flüchtet in Ganderkesee vor der Polizei +++ Junger Mann ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Drogen

Delmenhorst (ots)

Beamten der Polizei Wildeshausen fiel am Donnerstag, 11. April 2019, gegen 22:00 Uhr, ein Roller auf der Grüppenbührener Straße in Ganderkesee auf, der mit zu hoher Geschwindigkeit bewegt wurde. Dem Fahrzeugführer wurden Signale zum Anhalten gegeben, die aber missachtet wurden. Vielmehr versuchte der Fahrer, sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen und wechselte im Gewerbegebiet Grüppenbühren auf die Straßen Am Rennfeuer und Zur Eisenhütte. Den eingesetzten Beamten gelang es, den Rollerfahrer zu stoppen und zu kontrollieren.

Bei ihm handelte es sich um einen 15-Jährigen aus der Gemeinde Ganderkesee, der nicht im Besitz einer ausreichenden Fahrerlaubnis war und zudem Anzeichen einer Beeinflussung durch berauschende Mittel zeigte. Ein durchgeführter Test erhärtete den Verdacht und zeigte einen möglichen Konsum von Cannabis an.

Gegen den jungen Mann wurden mehrere Verfahren eingeleitet, ihm musste eine Blutprobe entnommen werden.

