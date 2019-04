Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in eine Bäckerei +++ Einbruchversuche in ein Café und eine Apotheke +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Mittwoch, 10. April 2019, 18:30 Uhr, bis Donnerstag, 11. April 2019, 05:45 Uhr, in eine Bäckerei in der Lange Straße in Delmenhorst eingebrochen.

Vermutlich durch den Einsatz körperlicher Gewalt drückten sie die Tür der Bäckerei auf und entnahmen geringe Mengen Bargeld aus einer Geldkassette.

Weitere Versuchstaten wurden an einem Café und einer Apotheke in der Bahnhofstraße registriert. In beiden Fällen schafften die Täter es aber nicht, die Türen zu öffnen.

Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen (425746).

