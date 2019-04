Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Hecke fängt beim Vernichten von Unkraut Feuer +++ Mahnung der Polizei

Delmenhorst (ots)

Beim Vernichten von Unkraut ist am Mittwoch, 10. April 2019, gegen 16:20 Uhr, eine Hecke in der Stedinger Straße in Delmenhorst in Vollbrand geraten.

Ein 76-jähriger Mann nutzte zum Vernichten des Unkrauts auf seiner Hofeinfahrt ein Abflammgerät. Aufgrund des starken Windes und des Funkenflugs fing eine angrenzende Hecke Feuer. Der 76-Jährige konnte die Hecke mit eigenen Mitteln löschen. Die durch einen Zeugen verständigte Freiwillige Feuerwehr aus Hasbergen übernahm die weiteren Löscharbeiten.

Feuerwehr und Polizei mahnen in diesem Zusammenhang zu Vorsicht bei der Verwendung von Abflammgeräten.

