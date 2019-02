Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Reifen an Porsche und BMW zerstochen - Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Altlußheim (ots)

Ein bislang unbekannter Täter zerstach in der Nacht auf Montag in der Hauptstraße, in Höhe der Schillerstraße, an zwei geparkten Autos die Reifen. Während an einem BMW X6 lediglich die beiden Vorderreifen zerstochen wurden, beschädigte der Unbekannte an einem Porsche Cayenne gleich alle vier Reifen. Dadurch entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro. Die Tat muss sich zwischen Sonntag, 20 Uhr und Montag, 7 Uhr, ereignet haben

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim unter Tel.: 06205/2860-0 oder beim Polizeiposten Neulußheim unter Tel.: 06205/31129-0 zu melden.

