Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Beim Wenden mit Straßenbahn kollidiert - über 5.000 Euro Sachschaden

Mannheim (ots)

In der Theodor-Heuss-Anlage ereignete sich am Montag, gegen 16:45 Uhr, ein Verkehrsunfall, bei dem Sachschaden in Höhe von über 5.000 Euro entstand. Ein 52-jähriger VW-Fahrer war in Richtung Mannheim-Neuostheim unterwegs und wollte in Höhe der Haltestelle "Carl-Benz-Stadion" wenden. Er bog nach links ab und kollidierte dabei mit einer in gleiche Richtung fahrenden Straßenbahn. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß beschädigt. Glücklicherweise wurde keiner der Beteiligten verletzt. Der Straßenbahnverkehr war während der Unfallaufnahme in beide Richtungen bis 17:20 Uhr unterbrochen.

